Colpo doppio di Jhonatan Narvaez a Willunga Hill: l’ecuadoregno conquista la quinta tappa del Tour Down Under 2025 e si prende anche la maglia ocra di leader della classifica generale. Nella tappa regina della corsa, 145.7 kilometri con partenza da McLaren Vale, il corridore della Uae Team Emirates centra il primo successo con la sua nuova squadra regolando nello sprint a ranghi ristretti Oscar Onley del Team Picnic PostNL (vincitore nella medesima frazione dello scorso anno) e Finn Fisher-Black della Red Bull Bora-Hansgrohe; più indietro staccati di tre secondi ci sono Luke Plapp e l’ormai ex leader della generale Javier Romo.

Narvaez infatti ora guida la classifica grazie agli abbuoni al traguardo guadagnati ieri e soprattutto oggi, e con il successo odierno ha messo una seria ipoteca sulla vittoria finale della corsa australiana: la tappa conclusiva di domani infatti dovrebbe essere riservata ai velocisti.

La cronaca della quinta tappa

Tappa caratterizzata da una fuga a due di marca iberica, con gli spagnoli Juanpe Lopez (Lidl Trek) e Pablo Torres (UAE Team Emirates-XRG) a fare da battistrada. Dopo il loro riassorbimento ci hanno provato Michael Hepburn (Jayco AlUla), Pascal Eenkhorn (Soudal Quick-Step), Ben Swift (Ineos Grenadiers) e Oliver Bleddyn (Australia), ripresi però a 25 km dal traguardo, con il gruppo che ha aumentato l’andatura per fare selezione sulla salita finale di Willunga Hill (ultimi 3.3 km con pendenza media del 7,7%).

Il primo dei big a muoversi è il leader Javier Romo, che ha recuperato su Chris Harper al comando fino a quel momento e sembrava lanciato verso il successo. Dietro però il grande lavoro di Luke Plapp favorisce Narvaez, che riesce a rientrare su Romo insieme anche a Onley nell’ultimo kilometro; nello sprint finale arriva la stoccata dell’ecuadoregno, che batte Onley e Fisher-Black, rientrato grazie ad una grande azione a poche centinaia di metri dalla fine, e mette così il suo sigillo sul Tour Down Under.

Tour Down Under, ordine di arrivo quinta tappa

Jhonatan Manuel Narvaez Prado (UAE Team Emirates) 3:17.01 Oscar Onley (Team Picnic PostNL) s.t. Finn Fisher-Black (Red Bull Bora-Hansgrohe) s.t. Luke Plapp (Team Jayco Alula) +0.03 Javier Romo Oliver (Movistar Team) +0.03 Michael Woods (Israel Premier Tech) +0.06 Tom Gloag (Team Visma Lease a Bike) +0.06 Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) +0.06 Bastien Tronchon (Decathlon AG2R La Mondiale Team) +0.06 Patrick Konrad (Lidl Trek) +0.06

La classifica generale aggiornata del Tour Down Under

Jhonatan Manuel Narvaez Prado (UAE Team Emirates) 17:26.02 Javier Romo Oliver (Movistar Team) +0.09 Finn Fisher-Black (Red Bull Bora-Hansgrohe) +0.12 Oscar Onley (Team Picnic PostNL) +0.15 Bastien Tronchon (Decathlon AG2R La Mondiale Team) +0.24 Luke Plapp (Team Jayco Alula) +0.24 Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) +0.27 Tom Gloag (Team Visma Lease a Bike) +0.27 Patrick Konrad (Lidl Trek) +0.31 Michael Woods (Israel Premier Tech) +0.47

Il programma

Con la quinta tappa in archivio, il Tour Down Under si avvia verso la sua conclusione. Manca infatti una sola tappa alla conclusione, in programma domenica sulle strade di Adelaide: il tracciato dovrebbe favorire i velocisti, dunque per quanto riguarda la classifica generale potrebbe essere stata decisiva la vittoria di oggi di Narvaez.

Tappa 6 (26/01): Adelaide – Adelaide (90 km)