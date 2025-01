Annika Sieff e Lara Malsiner chiudono al settimo posto nella SuperTeam di Zao, in Cina, tappa di coppia della stagione 2024/2025 di salto con gli sci. Le azzurre hanno totalizzato 563,9 punti concludendo a metà classifica sulle tredici nazioni che oggi hanno saltato sul trampolino HS102 di Zao. Nel complesso una prova discreta della coppia italiana, che ha chiuso però lontana dalle posizioni più importanti. Il Giappone si è classificato sesto ma con 596.8 punti. La vittoria è andata alle tedesche Freitag/Reisch (647,4) che nel turno finale ha potuto salire sul gradino più alto del podio grazie anche alla caduta in fase di decelerazione della norvegese Kvandal, in coppia con Bjørnseth (643,2); terzo posto per l’Austria di Seifriedberger / Pinkelnig (643,1). La tappa di Zao si completa domenica 26 gennaio con una seconda prova individuale: si salirà sul trampolino alle 6:45 italiane per il turno di qualificazione, a seguire la gara.

Malsiner reduce dal 18° posto di due giorni fa

Nika Prevc centra il quinto successo stagionale e balza in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo: la prima delle due sfide individuali di Zao premia la slovena che nella seconda serie di salti dal trampolino Hs102 giapponese scavalca la norvegese Thea Bjørseth grazie ai 220,1 punti ed un margine di 2,6 lunghezze sulla scandinava. La terza posizione è quindi andata all’austriaca Eva Pinkelnig con 212,7 punti: Lara Malsiner si è confermata in buona condizone con una 18esima piazza che si inserisce nel costante cammino delle ultime uscite. Sono 170,2 i punti messi a referto dalla gardenese, mentre Annika Sieff è ventitreesima con 156,6.

In precedenza, Martina Ambrosi si era fermata nella prima serie di salti: sabato 25 gennaio a Zao è in programma una SuperTeam, seguita domenica dalla seconda sfida individuale.