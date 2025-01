Andrea Cambiaso sempre più uomo mercato per la Juventus: dall’interesse del Real Madrid alla mossa del Manchester City di Guardiola

Un anno da protagonista. In campo, dove ha mostrato una crescita interessante, anche tattica, e sul mercato dove su di lui si sono accesi i riflettori delle big internazionali. Andrea Cambiaso è sbocciato con Max Allegri alla Juventus. E il club bianconero ha creduto in lui nell’estate 2022, quando lo comprò dal Genoa e lo girò in prestito al Bologna. Un anno dopo Allegri volle Cambiaso nel gruppo ed è iniziata la stagione del consolidamento per l’esterno che ha trovato posto e spazio anche nelle convocazioni della Nazionale maggiore di Luciano Spalletti.

Un anno fa, chiusa la sessione invernale a gennaio 2024, venne fuori il Real Madrid. Non una voce a caso, anzi. Più che una traccia fondata. Il forte gradimento di Carlo Ancelotti è stato l’indizio, su cui costruire questa traccia di mercato, che ha ripreso corpo anche all’inizio dell’estate: con meno vigore, senza che mai si creassero le condizioni per l’affondo. Ma il gradimento dei Blancos per Cambiaso è rimasto, seppur sotto traccia. Così come la stima di Carlo Ancelotti, intatta. Però il Real può restare, almeno per il momento, soltanto una suggestione e nulla di più.

Cambiaso al Manchester City: il prezzo per chiudere

Già perché è arrivato Pep Guardiola. Un anno dopo la suggestione Madrid, il volo ideale sbarca in Premier, Manchester, sponda City. E stavolta la pista sembra avere più forza. Le difficioltà del mercato che possono profilarsi in estate mettono i Citizens nella condizione di fare tanto adesso, più che si può.

E Cambiaso è un obiettivo concreto. La Juve ingolosita dalla plusvalenza non apre ufficialmente alla cessione, ma come fanno quelli scaltri, manda a dire per vie unofficial che il ragazzo vale 70 milioni. Il City così sa che se vuole presentarsi almeno 60 deve proporli. Non è poi tantissimo il tempo a disposizione, ma questi sono giorni in cui le mission da Manchester non ce le facciamo mancare.

È arrivato (e ripartito) lo United per Dorgu, chissà che i prossimi non siano proprio gli emissari di Mansur: che poi non servirebbe nemmeno partire, basterebbero due pec. E soprattutto l’offerta giusta. Da almeno sessanta milioni di euro, spiccio più, spiccio meno. E Cambiaso, dal campionato di Serie A, può ritrovarsi in Premier League senza passare dalla Liga.