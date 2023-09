Ciclismo, Super 8 Classic: prima vittoria da campione del mondo per van der Poel

Nella Super 8 Classic è arrivata la prima vittoria con la maglia iridata di campione del mondo per Mathieu van der Poel. L’olandese della Alpecin Deceuninck si è imposto in Belgio nella prova in linea di 203 chilometri con partenza da Brakel ed arrivo a Haacht, battendo in volata il francese Anthony Turgis della TotalEnergies ed il belga Florian Vermeersch della Lotto-Dstny. Per il classe ’95 si tratta inoltre del 50esimo successo tra i professionisti.