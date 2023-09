Lotta, Mondiali Belgrado 2023: si ferma in ottavi Conyedo nei 125 kg. Out anche Raffi negli 86 kg

Non arrivano buone notizie da Belgrado, dove quest’oggi hanno preso il via i Mondiali di lotta validi anche per la qualificazione olimpica. Le maggiori speranze erano riposte in Abraham Conyedo, già medagliato a Tokyo nella categoria 97kg. Il liberista cubano di nascita, che si è presentato nella categoria 125kg, ha sconfitto 8-1 il tedesco Cudinovic all’esordio prima di arrendersi per 3-0 negli ottavi allo statunitense Mason Mark Parris. Stessa sorte per William Raffi negli 86 kg: vittoria al debutto contro il kenyota Mark Inguyesi, poi netta sconfitta ai sedicesimi dal bahrenita Magomed Sharipov. Per entrambi gli azzurri niente ripescaggio e quindi niente possibilità di finire tra i primi 5 che prendevano una carta olimpica per Parigi 2024.