Atletico, Simeone: “Valencia superiore, noi troppo deboli”

Simeone ha parlato nel post gara della sfida persa dal suo Atletico Madrid contro il Valencia. “Quello che hanno visto tutti è che il Valencia è stato superiore e ha fatto quello che andava fatto, abbiamo giocato la partita più debole da quando sono arrivato al club e, per fare i complimenti al rivale, hanno saputo non farci progredire, sfruttare gli spazi”.

Poi ha concluso: “Non sono affatto arrabbiato, conosco i giocatori che ho, il gruppo che abbiamo nello spogliatoio, ma accetto quando si gioca una brutta partita. Il rivale è stato migliore e non resta che congratularmi con lui. Hanno vinto i duelli, hanno corso meglio, sono stati più intensi, hanno triangolato meglio… Il calcio è meraviglioso perché ti porta a vincere in quel modo, come ha fatto il Valencia”.