Ciclismo, prima tappa Parigi-Nizza oggi in tv: percorso, orari, diretta streaming

La Parigi-Nizza 2023 parte oggi con la prima tappa, lunga 169,5 km con partenza e arrivo a La Verrière. L’edizione numero 81 della “Corsa del Sole” prende il via con una giornata non troppo impegnativa, che sulla carta potrebbe sorridere anche ai velocisti presenti in gruppo. Di seguito tutte le informazioni sul percorso e sugli orari per seguire la corsa in tv.

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via dal chilometro zero alle ore 13:00, con l’arrivo che è stato programmato tra le 16:45 e le 17:10 in base a quella che sarà la media oraria del gruppo. Gli appassionati potranno seguire la prima tappa della Parigi-Nizza 2023 in diretta tv su Eurosport 2, oltre che in diretta streaming su Eurosport.it, Sky Go, Dazn, Discovery+, Now Tv e RaiPlay. Sportface vi racconterà la corsa giorno dopo giorno con aggiornamenti live, classifiche e tanto altro ancora.

L’altimetria della prima tappa