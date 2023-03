Sampdoria-Salernitana, Stankovic: “Ho sostituito Sabiri per non mettere la squadra in difficoltà”

Dopo lo 0-0 della sua Sampdoria, in casa, contro la Salernitana, Dejan Stankovic ha spiegato perché ha deciso di sostituire Abdelhamid Sabiri dopo soli 35 minuti di gioco. “Sabiri? Potevo fare tre cambi in quel momento e lui, in particolare, non mi era piaciuto: ho optato per la sostituzione perché non volevo mettere la squadra in difficoltà. Non mi sono piaciuti i primi venti minuti, la tensione ci stava schiacciando: dei giocatori, qualcuno riesce a gestire la tensione, qualcuno no”.