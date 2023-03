Ciclismo, Milano-Torino 2023: percorso e altimetria

Il percorso e l’altimetria della Milano-Torino 2023, edizione numero 104 della Classica in programma mercoledì 15 marzo. Quest’anno la corsa sembra prestarsi particolarmente ai velocisti, per un gustoso antipasto di quello che potrebbe essere alla Milano-Sanremo pochi giorni dopo. I chilometri in programma sono 192 da Rho a Orbassano, con nessuna particolare asperità altimetrica. I saliscendi nella zona di Canavese infatti non dovrebbero rappresentare un problema per le squadre degli sprinter, che dovranno tenere la corsa sotto controllo per poi lanciare i loro uomini veloci negli ultimi chilometri. In caso di volata, l’ultima curva è prevista ai -400 metri dalla conclusione.

L’altimetria della Milano-Torino 2023