Ciclismo, Milano-Torino 2023: startlist e favoriti

La startlist e i favoriti della Milano-Torino 2023, classica di grandissima tradizione per il ciclismo italiano e che quest’anno torna in una collocazione di calendario “classica”, a pochi giorni dalla Milano-Sanremo. Andiamo quindi a vedere alcuni dei nomi più attesi lungo i 193 chilometri che porteranno i corridori impegnati da Rho a Orbassano.

MILANO-TORINO 2023: ORARI, DIRETTA TV E STREAMING

PERCORSO E ALTIMETRIA

Il percorso si adatta molto ai velocisti, motivo per cui saranno proprio le ruote veloci a monopolizzare con ogni probabilità l’edizione numero 104 della Milano-Torino, una delle corse ciclistiche più antiche del mondo. Molti occhi saranno puntati su Dylan Groenewegen, olandese del Team Jayco Alula e a caccia della terza vittoria stagionale. Anche nelle dichiarazioni della vigilia sembra essere quello più conscio dei propri mezzi. Grande attenzione anche su Nacer Bouhanni, che nel 2022 fu secondo alle spalle di Cavendish: il francese dell’Arkea-Samsic potrà contare tra i gregari anche sull’azzurro Luca Mozzato, altro che in questi tipi di arrivi potrebbe dire al propria.

Un altro big atteso al via è Fernando Gaviria. Il colombiano si è visto poco in queste prime settimane stagionali, ma con un arrivo del genere è sempre in grado di raggiungere picchi di velocità davvero notevoli. Un jolly potrebbe essere invece Biniam Girmay, che ha già dimostrato di poter raggiungere picchi di velocità davvero notevoli. Difficile da leggere la situazione in casa AG2R Citroen, dove il veterano Van Avarmaet difficilmente potrà esprimersi al meglio. Attenzione quindi ad Andrea Vendrame, azzurro con spiccate doti da sprinter.