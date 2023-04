Ciclismo, Giro di Sicilia 2023 seconda tappa Canicattì-Vittoria oggi in tv: orari e diretta streaming

Il Giro di Sicilia 2023 prosegue oggi con la seconda tappa, che porta la corsa da Canicattì a Vittoria dopo 193 chilometri. Una frazione che sulla carta dovrebbe rivelarsi quella più adatta ai velocisti alle quattro in programma, anche se il dislivello complessivo non è da sottovalutare. Si riparte con il neozelandese Finn Fisher-Black in testa alla generale, la sorpresa di ieri riuscirà a mantenere la leadership? Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa.

ORARI, TV E STREAMING – I corridori partiranno dal chilometro zero di Canicattì alle ore 10:45 dopo la fase di trasferimento, con gli organizzatori che hanno programmato l’arrivo tra le 15:15 e le 15:40 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dal gruppo. La tappa sarà visibile in diretta tv dalle 13:50 sia su RaiSport che su Eurosport, con la diretta streaming che sarà disponibile su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Now Tv, Dazn e Sky Go. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche e tanto altro ancora.