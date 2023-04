Ciclismo, Giro di Sicilia 2023: startlist e favoriti

I favoriti del Giro di Sicilia 2023, in programma dall’11 al 14 aprile con quattro tappe molto mosse all’interno dell’isola. Diversi corridori di primo livello hanno scelto questo appuntamento per completare l’avvicinamento alle ultime Classiche della primavera e soprattutto al Giro d’Italia distante ormai non molte settimane. Tra i nomi spicca senza dubbio quello del campione uscente, Damiano Caruso: il veterano della Bahrain-Victorious corre sulle strade di casa e andrà a caccia del bis dopo il successo in classifica generale dello scorso anno. Non mancano però i possibili rivali nei momenti decisivi della corsa.

Uno dei corridori più attesi potrebbe essere Alexey Lutsenko, sulla carta il leader dell’Astana che vedrà al via un altro siciliano come Antonio Nibali. Il kazako, due volte in top-10 al Tour de France dove ha vinto anche una tappa, per caratteristiche potrebbe sposarsi bene con il percorso piuttosto esigente delle ultime due tappe che con ogni probabilità decideranno la corsa. Pur senza un vero e proprio arrivo in salita, anche Louis Meintjes potrebbe provare a dire la sua: l’esile scalatore sudafricano guiderà la formazione dell’Intermarchè-Wanty, un’altra delle cinque formazioni World Tour presenti. Il Team UAE Emirates invece schierà Rafal Majka, polacco che è sempre da tenere in grande considerazione quando la strada inizia a salire. Spesso relegato a gregario di lusso nella corazzata emiratina, in Sicilia Majka potrà fregiarsi dei gradi di capitano insieme a George Bennett, altro nome forte per la classifica generale. Un altro corridore da tenere in considerazione è Sebastien Reichenbach, fuori dal giro World Tour da quest’anno ma deciso a ben figurare con la Tudor Pro Cycling Team.

E gli italiani? Con Elia Viviani a guidare la nazionale azzurra della pista e pronto a giocarsi magari una vittoria di tappa, corridori come Vincenzo Albanese, Simone Petilli, Valerio Conti e Niccolò Bonifazio potrebbero cercare di mettersi in mostra magari con qualche azione da lontano per cercare il successo di giornata e un buon piazzamento in classifica.