Ciclismo, Giro di Danimarca: volata vincente di Jakobsen nella seconda tappa

Fabio Jakobsen ha trionfato in volata nella seconda tappa del Giro di Danimarca, lunga 163,6 km da Kjellerup a Silkeborg. Per lo sprinter olandese si tratta del sesto centro stagionale. In seconda posizione si è piazzato Soren Waerenskjold, che mantiene così la leadership in classifica generale ottenuta grazie alla vittoria di ieri, davanti proprio al classe ’96 della Soudal Quick-Step. Chiude il podio nella tappa odierna il danese Soren Kragh Andersen.