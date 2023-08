Fiorentina, Beltran: “Convinto dal progetto. Sono sia prima che seconda punta”

La Fiorentina ha presentato il suo prossimo attaccante di talento, arrivato direttamente dal River Plate e sul quale Italiano e tutti puntano tantissimo. Sul Beltran ha garantito il direttore sportivo Burdisso, con il giocatore che si è presentato alla stampa.

Le parole di Beltran: “Ho voluto fortemente essere qui, sono stato convinto dal progetto sportivo che mi descritto Nicolas Burdisso. Mi ha parlato del club, della strategia di crescita, quali sono gli obiettivi, e poi qui c’è il Viola Park, una struttura bellissima, strepitosa, non ho mai visto nulla di simile. Nei primi giorni è andato tutto bene, fa molto caldo ma sono molto contento di essere qua, felice di unirmi a questo gruppo e mettermi a disposizione del mister. In campo posso giocare sia prima che seconda punta, ma voglio fare soprattutto quello che mi dirà l’allenatore. Mi piace cercare la profondità e fare gol, che è la cosa più importante. Sono una persona molto tranquilla, che dà il 100% e che vuole sempre ottenere di più lottando ogni giorno per i suoi sogni ed i suoi desideri. Nico Gonzalez, Quarta ed Infantino mi hanno aiutato in questi primi giorni e mi hanno raccontato della città, dei tifosi e della gente che lavora nella Fiorentina. Per me è importante che ci siano in squadra compagni argentini perché questo mi permette di adattarmi meglio e più velocemente. Questo club ha fatto grandi investimenti e grandi sforzi, per rinforzare la rosa. Speriamo di terminare la stagione vincendo qualcosa“.

Poi sono arrivate le parole di Barone: “Lucas Beltran è un giocatore importante, che abbiamo fortemente voluto e cercato, su cui abbiamo lavorato tanto e finalmente fa parte della Fiorentina. Lo abbiamo seguito da tanto tempo, abbiamo mandato i nostri scout tante volte in Argentina, abbiamo un ottimo rapporto con il presidente del River Plate, Jorge Brito e lo voglio ringraziare per questo accordo. E’ un giocatore che si sposa bene nel nostro contesto e sistema di gioco e quindi dà la possibilità a mister Italiano di poter fare varie scelte in attacco“.