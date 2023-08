Palermo, Corini: “Contro il Cagliari ok. Mercato? Arriveranno altri”

In vista dell’esordio stagionale in Serie B del suo Palermo contro il Bari, mister Eugenio Corini in conferenza stampa è tornato a parlare della sconfitta a tempo scaduto contro il Cagliari in Coppa Italia: “Errori che si ripetono? Dipende da come si leggono, abbiamo giocato un grande match nei novanta minuti contro una squadra che l’anno scorso ha vinto i play-off di Serie B. Siamo stati in controllo e abbiamo avuto le nostre occasioni, poi è fisiologico subire qualcosa come è successo ai supplementari, che sono una storia a parte. Dispiace per il secondo gol subito, ma sono convinto ci fosse fallo su Soleri”.

Riguardo alla prossima gara contro il Bari, in programma venerdì 18 agosto alle ore 20.30 allo stadio San Nicola, Corini avvisa i suoi: “Il Bari è deluso per la mancata promozione dell’anno scorso, che avrebbero meritato, e sono sicuro che anche quest’anno vorranno essere competitivi. Per noi è stato un dispiacere non disputare i play-off, ma quest’anno vogliamo tornare in Serie A”.

Il tecnico rosanero si è poi soffermato sul mercato: “Sulla fascia sinistra siamo andati in difficoltà, però voglio fare i complimenti a Ceccaroni, che si è sacrificato in una zona del campo che non è la sua. Dovremo sicuramente intervenire in quel ruolo, ma anche in altri. Il nostro obiettivo è quello di migliorare la squadra, anche se non ci saranno nuovi acquisti prima della trasferta di Bari. Da parte mia ho chiesto determinati giocatori, che sicuramente arriveranno dopo”.