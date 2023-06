Ciclismo, Giro del Delfinato 2023 settima tappa oggi in tv: orari e diretta streaming

Il Giro del Delfinato 2023 propone oggi la settima e penultima tappa, la Porte-de-Savoie – Col de la Croix de Fer di 147,7 chilometri. Si tratta probabilmente della frazione regina di questa edizione della corsa francese, con due GPM “fuori categoria” e un prima categoria che promettono spettacolo tra gli uomini di classifica. Occhi puntati ovviamente su Jonas Vingegaard, già in testa alla generale e chiaro favorito. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

GIRO DEL DELFINATO 2023: CALENDARIO TAPPE, ORARI DIRETTA TV

PERCORSO E ALTIMETRIE DI TUTTE LE TAPPE

STARTLIST E FAVORITI

ORARI, TV E STREAMING – La tappa prenderà il via dal chilometro zero alle ore 10:40, mentre l’arrivo è stato programmato tra le 14:35 e le 15:10 in base a quella che sarà la media oraria dal gruppo. Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta tv su Eurosport 2 dalle 13:10 e su RaiSport dalle 13:40, oltre che in diretta streaming grazie a RaiPlay, Discovery+, GCN+, Sky Go e Dazn. Sportface vi racconterà tutto in tempo reale con le classifiche aggiornate che non vi faranno perdere nulla di questa importante giornata.