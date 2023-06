Argentina, centinaia di tifosi accolgono Messi a Pechino

Sono stati in centinaia ad accogliere Lionel Messi all’aeroporto di Pechino. Il 35enne, a poche ore dall’annuncio del suo trasferimento all’Inter Miami, è sbarcato a bordo di un jet privato in vista dell’amichevole dell’Argentina contro l’Australia di giovedì prossimo. In tanti ad attenderlo anche davanti al suo albergo. La sfida fra Albiceleste e Socceroos sarà la prima partita internazionale in Cina da tre anni a questa parte, dopo le restrizioni causate dalla pandemia.