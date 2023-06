Ciclismo, Giro del Delfinato 2023 seconda tappa oggi in tv: orari e diretta streaming

Il Giro del Delfinato 2023 continua oggi con la seconda tappa, che porta la corsa francese da Brassac-les-Mines a La Chaise-Dieu dopo 167,3 chilometri caratterizzati da un finale non troppo impegnativo ma comunque esplosivo. Possibile quindi le sorprese e gli attacchi dei finisseur, prima che gli uomini di classifica prendano il controllo della corsa nei prossimi giorni. Di seguito tutte le informazioni per seguire l’appuntamento di oggi in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – La partenza della seconda tappa è prevista per le 12:40 dal chilometro zero, mentre i corridori sono attesi al traguardo in un orario compreso tra le 16:30 e le 16:50 in base a quella che sarà la media oraria della corsa. Gli appassionati potranno seguire la frazione in diretta tv su RaiSport a partire dalle 15:25, mentre la diretta su Eurosport non è garantita per il palinsesto del Roland Garros. La tappa sarà comunque visibile in diretta streaming su RaiPlay, Discovery+, GCN+ e Dazn con Sportface che invece vi racconterà la corsa in tempo reale fin dalla partenza con aggiornamenti live, classifiche e molto altro ancora.