Roma, El Shaarawy: “Arrivati a un passo dalla storia. Orgoglioso di combattere per questa maglia”

“Volge al termine una stagione piena di emozioni, siamo arrivati ancora una volta ad un passo dalla storia ma la finale di Budapest non cancella il percorso fantastico che abbiamo fatto quest’anno”. Inizia così il messaggio scritto sui social da Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma che si rivolge anche direttamente ai tifosi giallorossi. “Non smetteremo mai di ringraziarvi per tutto l’affetto e il sostegno che ci avete dato – sottolinea l’ex milanista – Grazie per aver sognato insieme a noi, abbiamo dimostrato ancora una volta di essere una cosa sola, dalla squadra allo staff dalla città ai tifosi, una famiglia unita che si aiuta, che soffre, combatte e gioisce insieme. Fiero ed orgoglioso di indossare e di combattere per questa maglia, con la vittoria di ieri ci siamo ripresi quello che meritavamo. Daje Roma sempre!”.