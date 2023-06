LIVE – Giro del Delfinato 2023, seconda tappa: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA

La diretta scritta della seconda tappa del Giro del Delfinato 2023, che prosegue con i 167,3 chilometri da Brassac-les-Mines a La Chaise-Dieu. Una frazione dal finale esplosivo, che però non dovrebbe regalare particolari distacchi tra gli uomini di classifica. La Côte des Guletes sarà affrontata a dieci chilometri dalla conclusione e potrebbe mettere fuori causa alcuni dei velocisti presenti in gruppo. Sportface vi racconterà la tappa in tempo reale fin dalla partenza, con gli aggiornamenti live che non vi faranno perdere assolutamente nulla.

