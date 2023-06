Inter-Manchester City, Bastoni: “Paura? Degli assassini, non di ragazzi della mia età”

Alessandro Bastoni carica l’ambiente nerazzurro per la finale di Champions League che vedrà l’Inter contrapposta al Manchester City di Pep Guardiola. Il difensore italiano ha parlato della partita di Istanbul, sottolineando di non avere timore di Haaland e compagni.

Le parole di Bastoni: “Come si ferma Haaland? Ho visto dei video di Rudiger in semifinale, proveremo a prendere il suo esempio. Ma non è Haaland contro Inter, è City-Inter. E proveremo a fermarli. Comunque lo ha detto lui stesso, lo hanno preso per vincere la Champions. Paura? La paura si ha degli assassini, dei ladri. Non di ragazzi della mia età. Servirà andare in campo a giocare a calcio, con la mente serena“.