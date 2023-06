City-Inter 1-0, Lautaro Martinez: “Meritavamo di più, sono orgoglioso della squadra”

“Meritavamo di più. Ma in queste competizioni fanno la differenza le piccole cose, e magari ci è mancato qualcosa per portarla a casa ma sono molto orgoglioso di tutto questo”. Questa tutta l’amarezza di Lautaro Martinez dopo la sconfitta per 1-0 dell’Inter in finale di Champions contro il Manchester City. “I tifosi devono essere tranquilli, c’è delusione ma devono essere orgogliosi di questo gruppo, questo staff e di tutta la gente che lavora ogni giorno per noi” ha aggiunto l’argentino.

“Da quando sono all’Inter ho perso un’Europa League, e dopo quel momento sono arrivati trofei che mancavano da tanto tempo a questo club. Oggi siamo arrivati in una finale di Champions dopo un girone difficile. Abbiamo eliminato il Porto, il Benfica, il Milan, e oggi ce la siamo giocati con il Manchester City, la squadra più forte” ha detto Lautaro.