Messi a Pechino con l’Argentina, i truffatori si scatenano: offerte finte cene con la Pulce

L’Argentina è già a Pechino per l’amichevole contro l’Australia in programma giovedì e l’arrivo dei campioni del mondo e in particolare di Lionel Messi nella città cinese ha scatenato la fantasia dei truffatori. Come riporta l’Ansa, che cita fonti di AFP, alcuni malviventi avrebbero creato dei finti pacchetti che pubblicizzano la possibilità di trascorrere una serata con Messi per 39.000 euro, cioè 300.000 yuan. Tutto falso ovviamente, così come alcuni pacchetti vip su misura che promettono la foto con Messi e una maglia autografata. Frode anche dedicata alle aziende: per 50 milioni di yuan, 6.5 milioni di euro, si promette alle aziende la presenza della Pulce in live streaming per promuovere il proprio prodotto.