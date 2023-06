Ciclismo, Giro del Delfinato 2023 sesta tappa oggi in tv: orari e diretta streaming

Il Giro del Delfinato 2023 inizia il suo trittico finale con la sesta tappa, lunga 168,2 chilometri da Nantua a Crest-Voland. Quattro GPM in programma, con gli ultimi tre concentrati nei 30 km finali dove la pianura sarà del tutto assente. Salite non lunghe e non impossibili come pendenze, ma sicuramente c’è il terreno per aspettarsi battaglia tra gli uomini di classifica. Questi però dovranno anche cercare di mantenere le energie per i due tapponi decisivi dei prossimi giorni. Di seguito tutte le info per seguire la tappa in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via dal chilometro zero alle ore 12:20, con l’arrivo di Crest-Voland che è stato programmato dagli organizzatori tra le 16:30 e le 17:00 in base a quella che sarà la media oraria della corsa. La tappa sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 dalle 15:00 e su RaiSport dalle 15:25, oltre che in diretta streaming su RaiPlay, Discovery+, GCN+, Sky Go e Dazn. Sportface vi racconterà il Delfinato 2023 giorno dopo giorno con aggiornamenti, classifiche e tanto altro ancora.