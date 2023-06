Elkann: “Orgoglio Ferrari competere nella classe regina della 24 Ore di Le Mans”

Alla vigilia della 24 Ore di Le Mans, nell’edizione del Centenario che vedrà Ferrari in prima fila con le due 499P, John Elkann ha così comunicato con i media presenti. “C’è grande orgoglio e soddisfazione nel tornare a competere nella classe regina della 24 Ore di Le Mans – ha affermato il presidente della Casa di Maranello –, nell’edizione del centenario, 50 anni dopo la nostra ultima gara in questa categoria. Torniamo con una vettura, la 499P, che riprende i colori della nostra tradizione e che porta avanti la nostra ricerca tecnologica per le auto di domani sul terreno più sfidante delle gare di endurance. Siamo felici di vedere come i nostri tifosi ci sostengano con affetto e passione in questo nuovo progetto che ha avuto un avvio positivo con la pole position ottenuta al debutto a Sebring”, ha concluso Elkann.