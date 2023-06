Ciclismo, Giro del Delfinato 2023 quinta tappa oggi in tv: orari e diretta streaming

Il Giro del Delfinato 2023 entra nel vivo oggi con la quinta tappa, che porta la corsa francese da Cormoranche-sur-Saône a Salins-les-Bains dopo 191,1 chilometri. In attesa del gran finale con le montagne più impegnative, ecco una frazione dal finale esplosivo dove qualcuno dei big potrebbe pensare di iniziare a recuperare il tempo perso nella cronometro di ieri. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa al meglio.

GIRO DEL DELFINATO 2023: CALENDARIO TAPPE, ORARI DIRETTA TV

PERCORSO E ALTIMETRIE DI TUTTE LE TAPPE

STARTLIST E FAVORITI

ORARI, TV E STREAMING – La quinta tappa del Giro del Delfinato partirà dal chilometro zero alle ore 12:05, con gli organizzatori che hanno programmato l’arrivo tra le 16:25 e le 16:55 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dal gruppo. La corsa sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 a partire dalle 15:00 e su RaiSport dalle 15:25, oltre che in diretta streaming tramite RaiPlay, Discovery+, GCN+, Sky Go e Dazn. Sportface vi racconterà il Giro del Delfinato giorno dopo giorno in tempo reale con aggiornamenti, classifiche e tanto altro ancora.