Cagliari-Bari 1-1, Ranieri: “Hanno meritato ampiamente di pareggiare”

“I segnali positivi non sono tanti, siamo passati in vantaggio ma andavamo a strappi. Complimenti al Bari che piano piano ha preso in mano le redini del gioco e ha meritato ampiamente di pareggiare. Dobbiamo giocare tra tre giorni e dobbiamo essere pronti, dovevamo vincere oggi e non ci siamo riusciti. Sappiamo cosa ci aspetta a Bari, ci conosciamo”. Lo ha detto l’allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri, dopo il pareggio beffa nell’andata dei playoff di Serie C contro il Bari: “Pensavo di vincere, ma giocano pure gli avversari. Al ritorno la pazienza sarà una chiave, non dobbiamo ripetere gli errori di stasera. Abbiamo soltanto un risultato, o dentro o fuori”.