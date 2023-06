Ciclismo, Giro del Delfinato 2023 quarta tappa oggi in tv: orari e diretta streaming

Il Giro del Delfinato 2023 vive oggi la sua prima giornata importante, con la quarta tappa che vede in scena la cronometro individuale di 31,1 chilometri da Cours a Belmont-de-la-Loire. Attesa quindi per i primi scossoni in classifica generale, visto che i distacchi odierni potrebbero poi cambiare le carte in tavola in vista delle montagne da scalare nei prossimi giorni. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via in ordine inverso rispetto alla classifica generale, con la prima partenza attesa per le ore 13:00 e l’ultima intorno alle 16:00. La maglia gialla dovrebbe quindi chiudere la sua prova e di conseguenza la tappa intorno alle 16:40. Gli appassionati potranno seguire la corsa in diretta tv su Eurosport 2 dalle 15:00 e su RaiSport dalle 15:25, oltre che in diretta streaming su RaiPlay, Discovery+, GCN+, Dazn e Sky Go. Sportface vi racconterà la cronometro di oggi in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche e molto altro ancora.