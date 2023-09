Prova in linea donne Elite, Europei ciclismo Drenthe 2023: data, orari, diretta tv e streaming

Sabato 23 settembre gli Europei 2023 di ciclismo su strada chiudono il loro programma per quanto riguarda il settore femminile. E’ infatti il giorno della prova in linea riservata alle donne Elite, che si sfideranno lungo i 131,3 chilometri che da Meppel porteranno le atlete al Col du Vam, breve salite da affrontare per cinque volte nel circuito finale. Lo scorso anno l’Italia si prese argento e bronzo con Elisa Balsamo e Rachele Barbieri e proprio la vicecampionessa uscente sarà la punta della squadra azzurra. Di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio la corsa.

EUROPEI DRENTHE 2023: CALENDARIO E PROGRAMMA COMPLETO

ORARI, TV E STREAMING – La partenza dal chilometro zero, dopo la fase di trasferimento, è prevista alle ore 13:45 mentre l’arrivo delle atlete sul traguardo è stato programmato intorno alle ore 17:00 in base alle previsioni sulla media oraria del gruppo. Gli Europei 2023 di ciclismo saranno trasmessi in diretta tv sia da RaiSport che da Eurosport, con la diretta streaming disponibile tramite RaiPlay, Discovery+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti, classifiche e tanto altro ancora.