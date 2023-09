Ciclismo, Europei 2023 prova in linea uomini Elite oggi in tv: orari e diretta streaming

Gli Europei 2023 di ciclismo su strada si chiudono oggi con la prova in linea riservata agli uomini Elite. Alcuni dei principali atleti a livello internazionale si danno appuntamento in Olanda per i 199,8 chilometri che da Assen porteranno il gruppo sul traguardo del Col du Vam, al termine di un circuito da ripetere sei volte. L’Italia punta su Ganna e Trentin, mentre tra i principali avversari spiccano Wout Van Aert, Arnaud De Lie e Mads Pedersen. Di seguito tutto quello che serve per seguirà la gara in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – I corridori scatteranno dal chilometro zero, dopo la fase di trasferimento, intorno alle ore 12:15. L’arrivo sul traguardo, in base a quella che sarà la media oraria della corsa, è stato programmato dagli organizzatori intorno alle 17:00. La prova in linea uomini Elite degli Europei 2023 di ciclismo sarà trasmessa in diretta tv integrale a partire dalle 12:15 sia da RaiSport che da Eurosport, con la diretta streaming disponibile tramite RaiPlay, Discovery+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Il collegamento su Rai2 avrà inizio alle ore 15:00. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti, classifiche e tanto altro ancora.