Ciclismo, Europei Drenthe 2023 prova in linea uomini Elite: percorso e favoriti

Il percorso e i favoriti della prova in linea uomini Elite, gara che chiude gli Europei 2023 di ciclismo su strada di Drenthe, in Olanda. Grande attesa per la corsa che assegna il titolo continentale, con alcuni dei corridori di spicco presenti per giocarsi le proprie carte. L’Italia proverà il colpaccio con Filippo Ganna e Matteo Trentin, sulla carta i due nomi forti per la spedizione del ct Bennati. Andiamo però a scoprire le caratteristiche di questo Europeo e quali dovrebbero essere i protagonisti principali.

IL PERCORSO – Il tracciato della prova sulla carta si adatta perfettamente a tutti quei velocisti in grado di resistere a chilometraggi importanti e qualche leggera pendenza. La prima parte di gara in linea infatti rappresenta una marcia di avvicinamento al circuito conclusivo. Nessuna particolare difficoltà altimetrica nei primi chilometri, con la partenza che si terrà da Assen dove ogni anno si corre il celebre GP di motociclismo. Attenzione comunque al vento, che potrebbe sempre rivelarsi un fattore in queste regioni. A circa 85 chilometri dalla conclusione si entrerà nel circuito finale attraverso il Col du Vam, che sarà quindi affrontato complessivamente per sette volte: una all’inizio e poi sei per ogni giro del circuito. La salita che porta al traguardo misura appena 600 metri e presenta una pendenza media del 5,9%. Attenzione negli ultimi 150 metri al pavè, che sostituirà l’asfalto rendendo il tutto ancora più particolare e incerto fino agli ultimi metri.

I FAVORITI – Il faro della corsa potrebbe essere il Belgio, che avrà in Wout Van Aert e Arnaud De Lie le proprie carte più valide. I belgi dovranno però stare attenti a lavorare nel modo giusto senza divisioni interne, come invece mostrato nelle ultime occasioni. Tra i velocisti che cercheranno di tenere duro per giocarsi lo sprint sul Col du Vam ci sono senza dubbio Arnaud Demare e Christophe Laporte per la Francia, Mads Pedersen per la Danimarca e anche Olav Kooij per i padroni di casa dell’Olanda.