Parma-Sampdoria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Parma-Sampdoria, match del Tardini valevole per la sesta giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli uomini guidati da Fabio Pecchia sono al comando della classifica e hanno intenzione di restarci fino alla fine, poiché sono una delle serie candidate alla promozione in Serie A. I blucerchiati di Andrea Pirlo, dal loro canto, hanno bisogno di trovare una svolta e questa potrebbe essere la sfida ideale per farlo. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 24 settembre alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

