Calcio Storico fiorentino 2023 in tv: date, orari, streaming

Si avvicina una delle grandi tradizioni di Firenze con il Calcio Storico fiorentino. La prima semifinale vedrà in campo Bianchi contro Azzurri, la seconda Rossi e Verdi. Si giocherà il 10 e l’11 giugno alle 18:00, con finale il 24 dello stesso mese (orario da ufficializzare) per la festa di San Giovanni. La copertura dell’evento invece è ancora da definire e Sportface.it vi terrà aggiornati sulle novità e sulle informazioni su come seguire uno degli appuntamenti più amati dal pubblico fiorentino.