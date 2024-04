Ciclismo, Amstel Gold Race 2024: start list e favoriti, Van der Poel per vincere ancora

Domenica 14 aprile andrà in scena la prima delle tre gare nelle Ardenne di questa stagione, l’Amstel Gold Race 2024 precederà la Freccia Vallone e la Liegi-Bastogne-Liegi (quarta Classica Monumento dell’anno). I corridori saranno impegnati nei 253.6 km che li porteranno da Maastricht e Valkenburg, valicando anche il confine con il Belgio. La partenza è in programma per le 10.45, l’arrivo è previsto tra le 16.30 e le 17.00. Saranno sempre numerose le assenze, tra cui spicca quella di Van Aert, che ha annunciato anche l’assenza al Giro d’Italia in seguito alla frattura della clavicola rimediata nella Dwars Door Vlaanderen. Il favorito numero uno è sempre Mathieu Van der Poel (Alpecin – Deceuninck), reduce dalla doppietta fra Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix. Il primo dei candidati ad infastidire il belga è Tom Pidcock (INEOS Grenadiers), che sarà assistito anche da Michal Kwiatkowski, vincitore qui nel 2015 e nel 2022. Tra gli altri, da non sottovalutare Matteo Jorgenson (Team Visma), trionfatore nella Parigi-Nizza, Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), Matej Mohoric (Bahrain Victorious), Joao Almeida (UAE Emirates), Juan Ayuso (UAE Emirates), Marc Hirshi (UAE Emirates), Ben Healy (EF Education – Easy Post) e Michael Mattews (Team Jayco Alula).

Contingente italiano che non avrà le sue punte principali (Jonathan Milan e Alberto Bettiol). Simone Velasco, Samuele Battistella, Christian Scaroni e Gianmarco Garofoli proveranno a fare un buon lavoro di squadra nell’Astana Qazaqstan Team. Gli altri azzurri in gara sono Giovanni Aleotti (Bora – Hansgrohe), Simone Sobrero (Bora – Hansgrohe), Nicolò Buratti (Bahrain – Victorious), Francesco Busatto (Intermarché – Wanty), Lorenzo Rota (Intermarché – Wanty), Davide Formolo (Movistar), Vincenzo Albanese (Arkéa – B&B Hotels), Gianluca Brambilla (Q36.5 Pro Cycling Team), Walter Calzoni (Q36.5 Pro Cycling Team) e Alessandro Fancellu (Q36.5 Pro Cycling Team).

DOVE SEGUIRE LA CORSA IN TV

IL PERCORSO

LA START LIST COMPLETA

ALPECIN-DECEUNINCK

VAN DER POEL Mathieu NED

HERMANS Quinten BEL

KRAGH ANDERSEN Søren DEN

LAURANCE Axel FRA

MEURISSE Xandro BEL

RIESEBEEK Oscar NED

VERMEERSCH Gianni BEL

ARKEA-B&B HOTELS

ALBANESE Vincenzo ITA

DELAPLACE Anthony FRA

GUGLIELMI Simon FRA

HUYS Laurens FRA

LE BERRE Mathis FRA

LOUVEL Matis FRA

VAUQUELIN Kévin FRA

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

BATTISTELLA Samuele ITA

CHARMIG Anthon DEN

GAROFOLI Gianmarco ITA

LOPEZ GRANIZO Harold Martin ECU

SCARONI Cristian ITA

SCHELLING Ide NED

VELASCO Simone ITA

BAHRAIN VICTORIOUS

BILBAO Pello ESP

BURATTI Nicolo’ ITA

GOVEKAR Matevž SLO

HAIG Jack AUS

MIHOLJEVIC Fran CRO

MOHORIC Matej SLO

WRIGHT Fred GBR

BORA – HANSGROHE

SCHACHMANN Maximilian GER

ADRIA Roger ESP

ALEOTTI Giovanni ITA

JUNGELS Bob LUX

HIGUITA Sergio COL

SOBRERO Matteo ITA

WANDAHL Frederik DEN

COFIDIS

DEBEAUMARCHE Nicolas FRA

HERMANS Ben BEL

IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka ESP

IZAGUIRRE INSAUSTI Jon ESP

KNIGHT Oliver GBR

OLDANI Stefano ITA

ROBEET Ludovic BEL

DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM

COSNEFROY Benoit FRA

GAUTHERAT Pierre FRA

GODON Dorian FRA

LAPEIRA Paul FRA

NAESEN Oliver BEL

RETAILLEAU Valentin FRA

TOUZÉ Damien FRA

EF EDUCATION – EASYPOST

CARAPAZ Richard ECU

HEALY Ben IRE

DOULL Owain GBR

HONORÉ Mikkel Frølich DEN

NERURKAR Lukas GBR

SHAW James GBR

VAN DEN BERG Marijn NED

GROUPAMA-FDJ

MADOUAS Valentin FRA

GENIETS Kevin LUX

GRÉGOIRE Romain FRA

KÜNG Stefan SUI

PACHER Quentin FRA

RUSSO Clément FRA

WALLS Matthew GBR

INEOS GRENADIERS

PIDCOCK Thomas GBR

KWIATKOWSKI Michał POL

FRAILE Omar ESP

RIVERA Brandon Smith ECU

SWIFT Connor GBR

TURNER Ben BGR

WURF Cameron AUS



INTERMARCHÉ – WANTY

ROTA Lorenzo ITA

BRAET Vito BEL

BUSATTO Francesco ITA

DE POOTER Dries BEL

PAQUOT Tom BEL

PLANCKAERT Baptiste BEL

ZIMMERMANN Georg GER

LIDL-TREK

BAGIOLI Andrea ITA

BERNARD Julien FRA

MOLLEMA Bauke NED

MOSCA Jacopo ITA

OOMEN Sam NED

SKJELMOSE JENSEN Mattias DEN

SKUJINS Toms LAT

MOVISTAR TEAM

ARANBURU DEVA Alexander ESP

ARCAS Jorge ESP

BARRENETXEA Jon ESP

CANAL BLANCO Carlos ESP

FORMOLO Davide ITA

GARCIA CORTINA Ivan ESP

JACOBS Johan SUI

SOUDAL QUICK-STEP

GELDERS Gil BEL

HUBY Antoine FRA

LECERF William Junior BEL

REINDERINK Pepijn NED

VERVAEKE Louis BEL

VANSEVENANT Mauri BEL

WARLOP Jordi BEL

TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL

BARGUIL Warren FRA

BEVIN Patrick NZL

COMBAUD Romain FRA

DINHAM Matthew AUS

TUSVELD Martijn NED

VAN DEN BROEK Frank NED

TEAM JAYCO ALULA

MATTHEWS Michael AUS

CRADDOCK Lawson USA

DURBRIDGE Luke AUS

ENGELHARDT Felix GER

FOLDAGER Anders DEN

MAAS Jan NED

SCHMID Mauro SUI

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

BENOOT Tiesj

HAGENES Per Strand

JORGENSON Matteo

STAUNE-MITTET Johannes

VADER Milan

VAN DER SANDE Tosh

VERMOTE Julien

UAE TEAM EMIRATES

AYUSO PESQUERA Juan ESP

BAX Sjoerd NED

CHRISTEN Jan SUI

ALMEIDA João Pedro POR

FISHER-BLACK Finn NZL

HIRSCHI Marc SUI

MCNULTY Brandon USA

ISRAEL – PREMIER TECH

CLARKE Simon AUS

FUGLSANG Jakob DEN

NEILANDS Krists LAT

STRONG Corbin NZL

TEUNS Dylan BEL

WILLIAMS Stephen GBR

WOODS Michael CAN

LOTTO DSTNY

VAN GILS Maxim BEL

BERCKMOES Jenno BEL

DRIZNERS Jarrad AUS

EENKHOORN Pascal NED

GREGAARD WILSLY Jonas DEN

KRON Andreas Lorentz DEN

PAASSCHENS Mathijs NED

Q36.5 PRO CYCLING TEAM

BRAMBILLA Gianluca ITA

AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel ESP

CALZONI Walter ITA

CAMPRUBI PIJUAN Marcel ESP

DONOVAN Mark GBR

MALECKI Kamil POL

PARISINI Nicolo’ ITA

TDT-UNIBET

DE VRIES Hartthijs NED

GELEIJN Owen NED

JOHANNINK Jelle NED

KOPECKÝ Tomas CZE

KYFFIN Zeb GBR

LOOCKX Lander BEL

TOUPALIK Adam CZE

TEAM FLANDERS – BALOISE

BONNEU Kamiel BEL

CLYNHENS Toon BEL

CRAPS Lars BEL

DEJAEGHER Jasper BEL

DEWEIRDT Siebe BEL

VAN HEMELEN Vincent BEL

VANDENSTORME Dylan BEL

TUDOR PRO CYCLING TEAM

CHANGIZI Sebastian Kolze DEN

ERIKSSON Jacob SWE

ERIKSSON Lucas SWE

HEMING Miká GER

KAMP Alexander DEN

KLUCKERS Arthur LUX

PLUIMERS Rick NED

UNO-X MOBILITY

ABRAHAMSEN Jonas NOR

EIKING Odd Christian NOR

HOELGAARD Markus NOR

HVIDEBERG Jonas Iversby NOR

JOHANNESSEN Anders Halland NOR

JOHANNESSEN Tobias Halland NOR

LEKNESSUND Andreas NOR