Ciclismo, Amstel Gold Race 2024: data, orari, diretta tv e streaming

Domenica 14 aprile si apre il sipario sul Trittico delle Ardenne con l’Amstel Gold Race 2024, che andrà in scena lungo i 253,6 chilometri da Maastricht a Valkenburg con il suo tipico percorso costellato quest’anno da ben 33 muri. Si apre un’altra settimana di peso al Nord, visto che l’Amstel precede di pochissimi giorni la Freccia Vallone e la Liegi-Bastogne-Liegi, la “Decana” delle Classiche e quarta Monumento stagionale. Andiamo quindi a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la corsa in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via da Maastricht alle ore 10:45, con l’arrivo a Velkenburg che è stato programmato dagli organizzatori in un orario compreso tra le 16:40 e le 17:00 in base a quella che sarà la media oraria della corsa. L’Amstel Gold Race 2024 sarà trasmessa in diretta tv a partire dalle 14:35 sia in chiaro su RaiSport (con passaggio su Rai Due dalle 15:00) che su Eurosport, oltre che in diretta streaming grazie a RaiPlay, Discovery+, Eurosport.it, Dazn, Sky Go e Now. Sportface.it vi racconterà la “Classica della birra” in tempo reale con aggiornamenti, classifiche e molto altro ancora.