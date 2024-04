Arrampicata sportiva, CdM Wujiang Lead e Speed: otto azzurri superano le qualifiche

Una super Laura Rogora ha concluso al primo posto le qualifiche per la prima tappa di Coppa del Mondo Lead a Wujiang, in Cina. L’atleta delle Fiamme Oro condivide la vetta della classifica con due big del calibro della slovena Janja Garnbret e della cinese Zhilu Luo: può quindi sperare in un risultato di spicco. Semifinale raggiunta anche da Giorgia Tesio (Centro Sportivo Esercito) 22^, mentre è rimasta fuori di un solo posto Camilla Moroni, reduce dall’argento nella specialità Boulder a Keqiao. Due qualificazioni per l’Italia anche nel maschile, con Stefano Ghisolfi (Fiamme oro) e Filip Schenk (Fiamme Oro), rispettivamente 15° e 19°, che sono rientrati tra i 26 atleti in semifinale. Al comando ci sono i giapponesi Sorato Anraku e Taisei Homma, l’americano Colin Duffy e il britannico Toby Roberts. Escluso invece Giorgio Tomatis (Centro Sportivo Esercito), 39°.

Nella giornata odierna sono andate in scena anche le qualifiche dello Speed, in cui l’americano Samuel Watson ha regalato spettacolo, stabilendo il nuovo primato mondiale nella prima run, per poi addirittura superarlo nella seconda, fissandolo a 4”79. Sorridono anche i colori azzurri grazie a Matteo Zurloni (Fiamme Oro), quinto con 5.09, e Ludovico Fossali (Centro Sportivo Esercito), in 14° posizione con 5.23: fase finale raggiunta da entrambi. Per quanto riguarda la gara femminile, invece, avanti Beatrice Colli (Fiamme Oro), nona a 7”10, e Giulia Randi (Centro Sportivo Esercito), 16^ posizione col crono di 7”25. Rimasti esclusi infine Luca Robbiati (Stone Age S.S.D.), 29°, Gian Luca Zodda (Centro Sportivo Esercito), 33°, e Alessandro Boulos (Gruppo Rocciatori Piaz), 39°.