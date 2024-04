Ciclismo, Amstel Gold Race 2024: percorso e altimetria, 33 muri da Maastricht a Valkenburg

Domenica 14 aprile andrà in scena l’Amstel Gold Race 2024. Saranno 253.6 i km che porteranno i corridori da Maastricht a Valkenburg. La partenza è in programma per le 10.45, l’arrivo è previsto tra le 16.30 e le 17.00.

I muri totali saranno 33. Il primo sarà 12.3 km dopo il via (Maasberg). Dopo dei km in piano, ci sarà la salita di Adsteeg, che precederà quelle di Bergseweg, Korenweg e Nijswillerweg. Dieci km più tardi, il Rijksweg al 67° km di gara. I corridori poi passernno per Margraten, prima di percorrere i 90 km che li porteranno a transitare per Valkenburg. Saranno sei i muri in questo frangente. In ordine Wolfsberg, Lorberg, Schweilbergerweg, Camerig, Drielandenpunt e Gemmenich. Gli ultimi due segneranno il passaggio dall’Olanda al Belgio. Dopo il Gemmenich si torna in Olanda ai -130 km. Appena rientrati nei Paesi Bassi, ad accogliere i corridori ci saranno le salite di Epenerbaan e di Epenerheide. Dopo un tratto in semipiano, i muri di Gulperberg, Plettenberg, Eyserweg, St. Remiguisstraat e Vrakelberg. Superate queste salite mancheranno circa 90 km al traguardo. Dopo le ascese di Sibbergruppe e Cauberg, i corridori imboccheranno la strada verso il traguardo di Valkenburg. Ai -63 km inizieranno le ultime due serie di salite. La prima vedrà i muri di Geulhemmerberg, Keederberg e Bemelergberg. La seconda le salite di Loorberg, Gulperbergweg, Kruisberg, Eyserbosweg, Fromberg e Keutenberg, che molto probabilmente faranno grande selezione prima degli ultimi 28 km. A chiudere la corsa, si ripeterà il muro di Cauberg, quello di Geulhemmerberg e quello di Bemelerberg, prima degli ultimi 5.2 km verso Valkenburg.

I muri più impegnativi saranno quello di Cauberg (900 metri al 7.5% di pendenza media), da percorrere due volte, quello di Kruisberg (700 metri all’8.3%), quello di St.Remiguisstrat (1 km al 7.8%) quello di Gulperberg (600 metri al 7%), quello di Eyserbosweg (1.1 km al 7.4%) e quello di Vrakelberg (600 metri al 7.6%). La pendenza media degli altri muri varierà dal 3% (Wolfsberg) al 6.5% (Gemmenich).

