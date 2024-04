Napoli-Frosinone, Di Francesco: “Gara diversa rispetto a quella di Coppa Italia. Soulé? Alti e bassi normali”

Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A contro il Napoli: “Sarà molto importante avere coraggio per portare a casa dei punti. Ma serviranno anche equilibrio e compattezza. Sia noi che loro vogliamo guadagnare posizioni in classifica, sarà una gara diversa rispetto a quella di Coppa Italia. Quello che sto provando a fare è cercare di alzare il livello di attenzione dei ragazzi. Ribadisco che sarà fondamentale avere equilibrio in entrambe le fasi, altrimenti c’è il rischio di venire schiacciati“.

Di Francesco ha poi parlato dei singoli: “Marchizza non è ancora pronto, mentre Bonifazi sapremo domani se ci sarà o meno. L’unico in più rispetto all’ultima gara è Gelli. Nell’ultimo periodo è stato male, ma adesso è tornato in gruppo. Garritano si allena sempre al massimo ed è un giocatore affidabile. Il suo impiego varia però in base alle necessità di partita in partita. Difesa di giocatori esperti? E’ un’ipotesi. Sicuramente l’esperienza è importante, ma dipende molto anche dalla condizione fisica perché bisogna rincorrere gli avversari“. Infine, un pensiero su Soulé: “Non ho mai visto nessuno fare 38 partite al massimo livello, è normale che ci siano alti e bassi. Matias però mantiene sempre alta l’attenzione delle difese avversarie e può fare la differenza da un momento all’altro“.