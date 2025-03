Le ultime di calciomercato sul futuro del portiere del PSG e della Nazionale italiana, grande protagonista nella sfida di Champions col Liverpool

Donnarumma molla tutti e se ne va? La vendetta, si sa, va servita fredda. E da qui alla prossima estate, al di là delle temperature climatiche, c’è abbastanza tempo affinché possa diventare gelata più che fredda.

Il Re di ‘Anfield’ è stato lui, sia durante i novanta minuti (più i 30 dei supplementari) che, soprattutto, ai calci di rigore. Donnarumma in modalità Wembley 2021, ancora una volta contro l’Inghilterra. Quattro anni fa contro i calciatori della Nazionale, stavolta contro la squadra più forte attualmente del calcio inglese.

È giusto che da quelle parti lo odino, sportivamente parlando, perché ancora una volta è stato una saracinesca. Un muro imperforabile nella fattispecie ai penalty, l’ultimo atto di una doppia sfida bellissima tra il suo PSG e i ‘Reds’ che stanno dominando la Premier.

‘Gigio’ ha regalato i quarti alla squadra di Luis Enrique, togliendosi poi qualche sassolino, o forse meglio dire qualche macigno dalle scarpe nell’intervista a ‘Sky Sport’ poco dopo la vittoria.

Il portiere azzurro si è scagliato contro i media francesi, che lo avevano ripreso di mira al termine della gara d’andata, pur non avendo effettivamente colpe sulla rete del Liverpool firmata da Elliott:

“Se le critiche in Francia mi hanno infastidito? Sono un po’ nervoso da questo , vedo tante critiche da giornalisti, se si possono chiamare così, senza sapere cosa sia il mestiere – l’attacco di Donnarumma – All’andata abbiamo subito un tiro e un gol, sembrava fosse colpa mia: penso sempre a sorridere, a dare il massimo e lavorare per la squadra”.

Donnarumma dal PSG all’Inter (a zero): ecco come stanno le cose

C’è chi pensa che le spesso eccessive critiche che subisce dalla stampa transalpina possano spingere Donnarumma a lasciare Parigi già nella prossima estate, oppure a non rinnovare il contratto – le discussioni sono in corso – l’accordo che scade a giugno 2026. In sostanza, ad andarsene via a costo zero, proprio come arrivò nell’estate 2021.

Donnarumma è un nome che stuzzica non poco l’Inter. I nerazzurri sono a posto tra i pali con Sommer e Josep Martinez, quest’ultimo acquistato proprio per l’eredità dello svizzero, ma se si presentasse l’occasione di mettere le mani sul cartellino dell’ex Milan, meglio ancora se a zero, difficilmente se la lascerebbero scappare.

Andando sul concreto, e nonostante le critiche che ci possono stare visto che parliamo di un grande portiere con un ingaggio di quasi 12 milioni bonus inclusi, la priorità di Donnarumma è quella di rimanere a Parigi prolungando il contratto.

Di recente il suo agente Enzo Raiola ha dichiarato che sarebbe disposto persino a dimezzarsi lo stipendio pur di continuare l’avventura parigina. Così ci sembra troppo, ma staremo a vedere.