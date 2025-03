L’attesa è finita, finalmente prendono il via gli Europei indoor di atletica ad Apeldoorn, in Olanda: ma a che ora gareggia Mattia Furlani nelle qualificazioni del salto in lungo? Il classe 2005, bronzo alle Olimpiadi di Parigi nonché argento agli ultimi Europei a Roma, è uno dei volti più attesi della rassegna iridata indoor. Dopo essere stato nominato “Rising Star” dell’atletica mondiale nel 2024, Mattia Furlani ha cominciato alla grande il suo 2024 vincendo la classifica del World Indoor Tour e con in tasca la misura di 8.37 metri, che lo proietta leader mondiale stagionale. Una misura di appena un centimetro più “corta” rispetto al suo primato personale di 8.38 fatto segnare proprio a Roma. Insomma, se il mattino ha l’oro in bocca, la stagione 2025 si prospetta ancora più entusiasmante per l’atleta romano.

Risultati straordinari che portano con sé anche un carico di aspettative con cui Furlani dovrà fare i conti. A Torun, per la prima volta in carriera Mattia ha battuto il greco Miltiadis Tentoglou, che non sarà in gara in Olanda a causa di un attacco influenzale. Un avversario in meno, per l’azzurro, che parte ancora di più con il pronostico a favore. Per puntare alle medaglie, però, occorre fare bene già dai primi salti. Il via alle qualificazioni è fissato alle 20:30 di oggi, giovedì 6 marzo: il pass diretto per le finali si otterrà superando gli 8 metri, altrimenti, in ogni caso, ad andare in finale saranno i migliori otto. La gara di salto in lungo, così come tutte le giornate di questi Europei, verranno trasmesse sui canali Rai e Sky Sport.

Mattia Furlani ma non solo: gli azzurri in gara giovedì 6 marzo

Mattia Furlani, chiaramente, non sarà l’unico azzurro in gara. Nella prima giornata (la rassegna si chiude domenica 9 marzo), infatti, saranno 14 gli azzurri in gara. La giornata si apre con le qualificazioni del salto in alto maschile a partire dalle ore 18:20. Occhi puntati su un altro diciannovenne di belle speranze, Matteo Sioli, che ad Ancona ha vinto il suo primo tricolore assoluto firmando il nuovo primato personale con la misura di 2.28. In gara anche Manuel Lando, che in questa prima parte di stagione si è migliorato in 2.26, oltre a Eugenio Meloni.

Si passa, poi, al salto con l’asta femminile, in cui saranno Roberta Bruni, Elisa Molinarolo e Virginia Scardanzan ad andare alla ricerca di un pass per la finale. Bruni si presenta con la miglior misura italiana indoor, ottenuta proprio nel 2025. Un 4.70 che vuol dire un miglioramento di ben otto centimetri in due anni, dal 4.62 di Ancona 2023. E la prima sfida sarà proprio “in casa” con Molinarolo, che di record indoor ne aveva stabiliti due la passata stagione, prima in 4.63 e poi in 4.66. Ad Apeldoorn, quindi, proverà a riprendersi il primato nazionale.

Il programma in pista

La giornata, poi, vede un ricco programma in pista. Grande attesa dalle 19:10 per le batterie dei 1500 femminili con Marta Zenoni, che in Lussemburgo ha fatto registrare il tempo di 4:03.59, battendo dopo 43 anni il primato di Gabriella Dorio. Nella gara maschile, al via alle 19:55, Federico Riva cerca fortuna alla caccia del nuovo primato personale indoor. Il suo record personale lo ha fatto segnare nel 2024 in 3:36.74, ma in questa prima parte di stagione ci è già andato molto vicino, fermandosi ad appena quattro centesimi.

Spazio poi agli ostacoli dalle 20:48, con i 60 metri femminili che vedono in gara Giada Carmassi, che si è appena migliorata indoor con il tempo di 8.00, ed Elisa Maria Di Lazzaro, che invece proverà a riavvicinarsi all’8.04 di primato personale indoor fatto registrare nel 2023. L’atleta di origine triestina riparte dall’8.11 delle scorse settimane. Al maschile, invece, dalle 21:20 occhi puntati sull’oro europeo nei 4×100 (dove ha corso in batteria) Lorenzo Simonelli, che cercherà di avvicinarsi a quel 7.43 che lo scorso anno gli è valso l’argento mondiale e che rappresenta il primato nazionale. In gara anche Hassane Fofana e Nicolò Giacalone, che in stagione hanno registrato entrambi il tempo di 7.82.