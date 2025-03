Intreccio di mercato che può favorire la Juventus: via libera allo scambio per Osimhen, i bianconeri ora hanno il nuovo bomber

Sarà il nome caldo del calciomercato estivo, il bomber più ambito dalle big d’Europa. Victor Osimhen al Galatasaray si è ripreso la scena con gol a raffica, intensificando l’interesse delle grandi squadre europee nei suoi confronti.

Il ruolino di marcia con la formazione di Istanbul recita 22 gol in 28 partite, con una media realizzativa di quasi una rete ogni 90 minuti. Un bottino che rende Osimhen uno degli attaccanti più prolifici del Vecchio Continente e dunque calciatore ambito sul calciomercato, anche perché il Napoli – proprietario del cartellino – deve venderlo ed ha fissato il prezzo in 75 milioni di euro.

Basterà pagare la clausola per prendere il nigeriano ed il pensiero lo stanno facendo un po’ tutte le squadre che hanno bisogno di un centravanti. Tra queste c’è anche la Juventus che ha però un ostacolo in più da superare: la clausola presente nel contratto di Osimhen non è valida per l’Italia e quindi i bianconeri dovrebbero negoziare con De Laurentiis, poco incline a rafforzare una concorrente diretta.

Ecco allora che a Torino potrebbero essere spettatori dell’affare Osimhen, spettatori però interessati perché l’intreccio potrebbe liberare un bomber da tempo seguito da Giuntoli.

Calciomercato Juventus, Osimhen libera Zirkzee

Il nome è quello di Joshua Zirkzee, pupillo di Thiago Motta al Bologna, che al Manchester United non ha confermato quanto di buono fatto in rossoblù. L’olandese potrebbe essere ceduto qualora arrivasse un altro attaccante ai Red Devils e il nome potrebbe essere proprio quello di Osimhen.

Lo United lo segue da tempo ed ora avrebbe trovato anche la chiave per convincere il Napoli: da Manchester, infatti, propongono Rasmus Hojlund, attaccante che ha già giocato in Italia con l’Atalanta. Il danese piace agli azzurri che potrebbero dare il via libera allo scambio più conguaglio. Un affare che potrebbe poi liberare Zirkzee per la Juventus.

L’arrivo dell’olandese in bianconero però è condizionato alla permanenza di Motta sulla panchina juventina. Inutile dire che c’è l’allenatore dietro l’interesse per Zirkzee e, in caso di cambio della guida tecnica, cambierebbero anche i piani sul mercato e soprattutto gli obiettivi. Decisive dunque le ultime 11 partite di campionato per dire se l’intreccio di mercato che parte da Osimhen e arriva a Zirkzee può decollare oppure no. In ballo ci sono scudetto, piazzamento Champions e non solo.