Il direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Torino, glissando sull’affare Samardzic in corso con l’Udinese: “Farei male il mio lavoro se rivelassi qualcosa, agiamo nella massima riservatezza. Ci sono tanti giocatori bravi in serie A, noi ci muoviamo per migliorare la rosa“.