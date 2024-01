Diffidati Torino-Napoli: chi sono gli azzurri a rischio per la partita contro la Salernitana?

Il momento in casa Napoli è complicato e solo una grande unità di intenti e di gruppo potrà lasciare alle spalle un periodo e comunque, in generale, una stagione fino ad ora comolicata. La qualificazione in Champions è l’obiettivo rimasto e per cui si dovrà fare di tutto per acciuffarlo. Non è semplice però, viste anche le assenze. Per la sfida contro il Torino di Juric servirà tanta voglia e tanto spirito, ma senza andare in crisi ed evitando gli attacchi di foga eccessivi. Anche perchè la lista dei diffidati è bella folta e presenta Cajuste, Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Mario Rui, tutti gocatori imprescindibili o quasi che Mazzarri tiene ad avere a dispozione anche per la prossima sfida, per il derby contro la Salernitana di settimana prossima.