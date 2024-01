United Cup 2024, trionfa la Germania: rimontata in finale la Polonia nel segno di Zverev

La Germania batte la Polonia in rimonta e conquista la United Cup 2024. Impresa del team teutonico in finale contro la più quotata nazione avversaria, che aveva messo subito in discesa la sfida grazie alla solita Iga Swiatek, capace di liquidare con un netto 6-3 6-0 Angelique Kerber in appena 1h12′ di gioco. Polonia che era davvero a un passo dal titolo dato si era persino procurata due championship point con Hubert Hurkacz, ma un eroico Alexander Zverev ha riscritto la storia, caricandosi il team sulle spalle.

Dopo aver terminato di giocare a notte fonda il giorno precedente, ha prima vinto il suo match in rimonta dopo tre ore di gioco (6-7 7-6 6-4 a Hurkacz) e poi, insieme a Laura Siegemund, ha conquistato il punto decisivo nel doppio misto, regalando alla Germania la seconda edizione di questa competizione. Battuti proprio Swiatek e Hurkacz, crollati nel super tie-break dopo aver pareggiato il conto dei set. 6-4 5-7 10-4 il punteggio del match, che ha consegnato alla Germania il titolo.