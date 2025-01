Andrey Rublev, tennista numero 9 al mondo, ha dovuto affrontare alcune difficoltà mentali nel corso degli ultimi anni. L’atleta russo si concede ai taccuini di The Guardian per una lunga intervista: “Mi sento decisamente molto meglio“, inizia Rublev, che parla della sua battaglia contro la depressione e i comportamenti autolesivi in campo. “Non sono ancora nel posto in cui vorrei essere, ma, finalmente, ho una base. Ho qualcosa su cui camminare perché, sei mesi fa, sono arrivato al momento peggiore della mia vita in termini di come mi sento riguardo a me stesso“.

“Non vedevo il motivo di vivere”

Il momento chiave per il cambiamento è stato Wimbledon, durante il quale è stato sconfitto al primo turno da Francisco Comesana, alla sua prima partita nel tour ATP. “Quello è stato il momento peggiore che ho affrontato. Non riguardava il tennis. Riguardava me stesso, dopo quel momento non vedevo il motivo di vivere la vita. Tipo, per cosa? Sembra un po’ troppo drammatico, ma i pensieri nella mia testa mi stavano solo uccidendo, creando molta ansia, e non riuscivo più a gestire la cosa. Ho iniziato ad avere un po’ di bipolarismo. Non so se si può dire così. Ma quello che ha iniziato sono io. Ora mi sento meglio. Riesco a vedere le cose che stavano accadendo“.

“Da Wimbledon alcune cose sono cambiate“, racconta. “Prendevo delle pillole antidepressive e non mi aiutavano per niente. Alla fine ho detto: ‘Non voglio più prendere niente’. Ho smesso di prendere tutte le pillole e Marat Safin mi ha aiutato molto a parlarne. Mi ha fatto capire tante cose e poi ho iniziato a lavorare con uno psicologo. Ho imparato molto su me stesso e anche se non mi sento di buon umore o nel posto felice in cui vorrei essere, non provo più quella folle ansia e stress di non capire cosa fare della mia vita“.

“Se vincessi uno Slam, cambierebbe la mia vita? Di sicuro no”

Nel 2024, Rublev è stato l’unico giocatore a battere Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: “Non mentirò e non dirò che non voglio vincere uno Slam. Questo è il sogno e farò del mio meglio per provarci. Ma se vincessi uno Slam, cambierebbe la mia vita o compenserebbe? Di sicuro no. Mi darà solo un bel sollievo sapere che, sì, lo facevo da quando ero bambino e sono riuscito a vincere uno degli eventi più importanti. Non mi renderà più o meno felice. Prima pensavo che mi avrebbe cambiato la vita, ma non la cambierà affatto“.

Lo scorso ottobre, durante la partita contro Francisco Cerundolo al Masters di Parigi, Rublev ha urlato contro la folla, sbattendo la propria racchetta numerose volte sul ginocchio sinistro, fino a farlo sanguinare: “All’inizio, ovviamente, mi sentivo male, imbarazzato, perché non sono quel tipo di persona. Non è bello da vedere. Ora, capendo di più su me stesso, sono più rilassato al riguardo. Sono in un posto molto migliore. Quando vedo quei video è come se fossi in una vita precedente. Non sono più io“.

“Madrid mi ha salvato”

A maggio, Rublev ha vinto il Madrid Open, nonostante le sue precarie condizioni di salute. Il tennista aveva infatti dovuto fare i conti con un ascesso in gola, che aveva compromesso la sua respirazione e lo aveva costretto a mangiare cibo per bambini. “Madrid mi ha salvato“, dice, “perché se non avessi vinto sarei uscito dalla top 20. Madrid mi ha mantenuto nella top 10. Mi sono ammalato gravemente e quella malattia mi ha fatto mettere da parte tutti gli altri pensieri. Ho dedicato tutte le mie energie al gioco, e con il resto dei pensieri spariti mi ha dato tanto sollievo. Ho giocato molto, molto meglio di quando ero in salute“. Pochi mesi dopo, Rublev dovette sottoporsi a un intervento chirurgico d’urgenza per salvare un testicolo: “Una delle tante cose che ho imparato da questi problemi di salute è che spesso sono causati da problemi emotivi. Ecco perché ho iniziato a sentirmi molto meglio, perché so esattamente da dove proviene“.

“Volevo aiutare chi ne aveva bisogno”

Lo scorso anno Rublev ha concluso il proprio contratto con Nike, fondando il proprio brand di abbigliamento, “Rublo”. I profitti vengono utilizzati per aiutare i bambini che soffrono di malattie gravi. “Fin da bambino viaggiavo molto per partecipare ai tornei junior e vedere il mondo e vedere come vivono i bambini diversi. Molti di loro non avevano le cose che avevo io. Mi ha fatto pensare: perché alcuni bambini sono meno fortunati? È diventato importante per me perché i bambini sono super puri e onesti nella loro energia e nel loro atteggiamento. Quindi volevo aiutare chi ne aveva bisogno“, dichiara. “Il marchio di abbigliamento non è un progetto aziendale ed è complicato quando vuoi usarlo come ente di beneficenza. Tutti hanno delle domande. Perché vuoi aiutare? Da dove vengono questi soldi? Non mi sentivo di potermi fidare che i soldi andassero allo scopo giusto. Volevo che andassero direttamente alle cliniche ed è diventato più facile farlo una volta creata la mia fondazione . Con un marchio di abbigliamento sei limitato, ma con la fondazione posso fare cose diverse ed è molto più facile. La fondazione è ora la cosa principale”.

“Orgoglioso di essere in top 10”

Rublev ammette che può finalmente essere orgoglioso di essere stato nella top 10 per così tanto tempo. “Un anno fa avrei mentito e non avrei dato merito per questo. Ora gli darei merito perché sono stato un po’ fuori di testa mentalmente e sono ancora in grado di esibirmi e finire tra i primi 10. Penso che sia un merito per me stesso e ne sono orgoglioso. Spero di giocare meglio se migliorerò mentalmente“. Ora, Rublev si prepara a incontrare Joao Fonseca nel turno di apertura dello Slam in Australia: “Sono super-eccitato per la stagione perché mi sento molto meglio rispetto a sei mesi fa. Sono emozionato per quello che può portare, soprattutto perché ora capisco come può influenzare il mio tennis”.