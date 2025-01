Non si respira un clima sereno in casa bianconera e arriva la rivelazione secondo cui si starebbe preparando il terreno all’addio del tecnico

Calciomercato infuocato per la Juventus. Il Football Director Cristiano Giuntoli ha molto lavoro da fare per consentire a Thiago Motta di poter ambire a posizioni di vertice.

La rosa ha bisogno di ritocchi e il dirigente bianconero vuole fare il prima possibile. In difesa soprattutto dove la coperta è particolarmente corta: fuori causa per infortuni Bremer e Cabal, la Juve ha rinunciato anche a Danilo, messo fuori squadra perché non rientrava nei piani dell’allenatore. Una scelta che ha fatto molto discutere e che potrebbe concludersi con la risoluzione del contratto del brasiliano.

Le parti sono al lavoro per trovare la quadra con la rinuncia da parte del calciatore agli ultimi sei mesi di contratto a fronte di una buonuscita sulla quale si cerca un difficile accordo. Fatto questo, Danilo sarà libero di scegliere la prossima squadra ed è probabile che approdi al Napoli, dove Conte lo aspetta per fronteggiare l’assenza di Buongiorno.

Sul brasiliano però non arrivano notizie tranquillizzanti visto che il suo agente ha sparato a zero contro Giuntoli, prima di fare marcia indietro e cancellare tutto. La vicenda nasce, neanche a dirlo, sui social dove lo storico procuratore di Danilo, Bruno Misorelli, ha commentato in maniera piccata un post proprio sulla situazione del brasiliano.

Juventus, agente Danilo: “Giuntoli lavora all’uscita di Motta”

Misorelli ha scelto di rispondere ad un post su X della pagina Forza Juventus in cui si parlava di Giuntoli al lavoro per l’addio del difensore brasiliano.

Una frase che ha scatenato la reazione dell’agente che ha commentato così: “Sì, sta preparando anche l’uscita di Motta“. Un commento che ha generato grandi polemiche e che è stato cancellato poco dopo. Troppo tardi per non farlo diventare virale, cosa che è puntualmente successa. Un chiaro attacco a Giuntoli da parte di Misorelli che poi ha preferito fare marcia indietro, evidentemente consapevole che per arrivare ad un accordo servirà non inasprire ulteriormente i rapporti.

Di certo, al di là delle dichiarazioni dell’agente di Danilo, negli ultimi giorni le indiscrezioni su Thiago Motta si sono moltiplicate e si è iniziato a sussurrare anche della possibilità di un addio anticipato dell’allenatore. Non certo a stagione in corso, salvo clamorosi crolli che al momento non si vedono all’orizzonte, ma in estate se non dovesse arrivare la qualificazione in Champions. Prima però c’è un mercato da affrontare e la questione Danilo da risolvere.