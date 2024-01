Empoli: arriva Niang dall’Adana Demirspor

Come si legge nel comunicato della società, l’Empoli ha concluso la trattativa per l’arrivo dell’attaccante senegalese ex Milan M’Baye Niang: “Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Adana Demirspor Kulübü per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore M’Baye Niang. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni“.