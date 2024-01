Jannik Sinner in conferenza stampa dopo il trionfo: “Olimpiadi momento chiave, tengo molto a Berrettini”

Una conferenza stampa per celebrare il primo Slam della carriera e rispondere alle domande dei giornalisti. Nella nuova sede della Federazione Italiana Tennis e Padel a Roma, Jannik Sinner si è intrattenuto per circa un’ora difronte ad una platea curiosa e interessata, partendo dal successo ottenuto agli Australian Open 2024 fino ad arrivare al ruolo dei social nella sua vita. “Sono contento di quello che abbiamo fatto e di condividere le emozioni con tutti voi – ha esordito Jannik –. Ci sono però tanti tornei durante l’anno con opportunità di fare bene o male. Sono certamente contento di questo traguardo certamente. Mi piace sentire il calore della gente, ma sono lo stesso ragazzo di due settimane fa. Sarà molto importante la programmazione che stiamo facendo, come l’anno scorso, in cui ci siamo presi dei momenti in cui non ho toccato la racchetta passando tanto tempo in palestra. Devo migliorare tanto la forza e la resistenza. Lo step maggiore però l’ho fatto a livello mentale, imparando come gestire certi momenti. C’è ancora tanto lavoro da fare comunque”.

Articolo in aggiornamento