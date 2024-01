Miralem Pjanic: “L’Inter ha qualcosa in più, per la Juventus sarà difficile ma credo in Allegri”

Intervenuto ai microfoni di Palla al Centro su Rai Radio Uno Sport, Miralem Pjanic, ex centrocampista della Juventus, ha parlato del derby d’Italia contro l’Inter di domenica, partita di cui fu protagonista suo malgrado nel 2018 per via della mancata espulsione nei suoi confronti: “Bella partita, si affrontano le due migliori squadre del campionato. Allegri è riuscito a creare un gruppo compatto, ha ricreato il Dna Juve e si vede in campo. L’Inter ha qualcosa in più, ha più esperienza in campo, ci sono giocatori con più anni insieme, non è cambiata molto negli ultimi tempi. Per la Juve sarà una partita difficile, ma credo nelle capacità di Allegri, lui fa la differenza. Dall’altra parte Inzaghi sta facendo grandi cose, è un allenatore molto preparato. Si affrontano in un momento speciale della stagione, è una partita che può essere decisiva. Lautaro e Vlahovic sono in grande forma, sono curioso di vedere chi avrà la meglio. Mi aspetto una partita equilibrata, molto tattica e non con tanti gol”.