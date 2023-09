Calciomercato, Psg: Draxler firma un biennale con l’Al Ahli in Qatar

Dopo Marco Verratti, arriva un’altra cessione verso il Qatar per il Psg. Il trequartista tedesco Julian Draxler infatti ha firmato un contratto biennale con l’Al Ahli SC. Il classe ’93 aveva un contratto con il Psg fino al 2024, ma ormai fuori dai piani di Luis Enrique, ha preferito migrare verso altri lidi. In sei stagioni con la maglia dei parigini, l’ex Schalke ha collezionato 197 presenze e messo a segno 26 gol, vincendo anche per 4 volte la Ligue 1.